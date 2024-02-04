РФ стверджує, що внаслідок обстрілу пекарні в окупованому Лисичанську загинули 28 людей

В окупованому місті Лисичанськ Луганської області завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці, де розташовувалася двоповерхова пекарня, заявили 4 лютого в російському міністерстві з питань надзвичайних ситуацій. За останніми даними, внаслідок обстрілу пекарні загинули 28 людей, у тому числі дитина, ще 10 людей постраждали.

Угруповання «ЛНР», яке контролює майже всю Луганську область, звинуватило в обстрілі українських військових.

Українське командування цю інформацію наразі не коментувало.

3 липня 2022 року ЗСУ відійшли з Лисичанська. Наразі місто окуповане російськими військовими.

Окупований російськими військовими Донецьк також часто потрапляє під обстріли, там лунають вибухи. 1 вересня 2023 року через атаку по місту постраждало понад 10 людей, а 6-річна дівчинка загинула.

1 листопада 2023 року в Будьоннівському районі окупованого Донецька на вантажній залізничній станції Мушкетове сталася пожежа. Підконтрольне РФ угруповання «ДНР» заявило про нібито двох загиблих під час удару по станції. Підтвердити правдивість заяв окупаційної влади неможливо.

На територіях, захоплених силами РФ до 2022 року, як і на новоокупованих, часто відбуваються вибухи. Найчастіше вдається геолокувати ураження військових складів чи нафтобаз армії РФ. Українська влада неодноразово заявляла, що завдає лише точних ударів, намагаючись мінімізувати наслідки для цивільних.