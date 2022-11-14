Литва передала Україні ще 12 бронетранспортерів М113 – міністр оборони

Литва передала Україні 12 бронетранспортерів та боєприпаси, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Додаткова військова підтримка з Литви досягла свого пункту призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць 120-мм самохідних мінометів та 2 одиниці із системами управління вогнем) та боєприпаси. Литва виконує свої зобов'язання і наразі в Україну відправлено 62 М113 різного призначення», – написав він у твіттері.

У вересні Арвідас Анушаускас повідомляв, що Литва передала Україні 50 БТР M113.

Литва вже передавала Україні БТР M113, ПЗРК «Stinger», протитанкові засоби, засоби індивідуального захисту, міномети, стрілецьку зброю та інше військове обладнання, в тому числі БПЛА «Bayraktar TB2». Станом на липень 2022 року, за даними військового відомства Литви, Вільнюс надав Києву допомогу на суму близько 123 мільйони доларів.