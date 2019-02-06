Литва збирається передати Україні набої на чверть мільйона євро

Уряд Литви ухвалив резолюцію про передачу Міністерству оборони України набоїв на 255 тисяч євро.

Мова йде про патрони для розробленої стрілецької зброї радянського типу – автоматів та кулеметів. У Міністерстві оборони Литви пояснили, що їхні війська вже не використовують цю зброю.

«Передача ресурсів є частиною послідовної та комплексної литовської підтримки України на її шляху зміцнення обороноздатності», – заявив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс.

Уряд Литви неодноразово висловлював підтримку Україні після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі навесні 2014 року.