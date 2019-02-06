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06 Лютий 2019, Київ 21:13
Новини | Міжнародні

Литва збирається передати Україні набої на чверть мільйона євро

Президент України Петро Порошенко і президент Литви Даля Грібаускайте. Київ, 7 грудня 2018 року

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Уряд Литви ухвалив резолюцію про передачу Міністерству оборони України набоїв на 255 тисяч євро.

Мова йде про патрони для розробленої стрілецької зброї радянського типу – автоматів та кулеметів. У Міністерстві оборони Литви пояснили, що їхні війська вже не використовують цю зброю.

«Передача ресурсів є частиною послідовної та комплексної литовської підтримки України на її шляху зміцнення обороноздатності», – заявив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс.

Уряд Литви неодноразово висловлював підтримку Україні після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі навесні 2014 року.
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