Екс-банкір Ґітанас Науседа переміг на виборах президента Литви

Економіст і колишній банкір Ґітанас Науседа, незалежний кандидат і правоцентрист за переконаннями переміг у другому турі президентських виборів у Литві 26 травня. Його суперниця екс-міністр фінансів Інґріда Шимоніте визнала поразку.

Виборча комісія Литви повідомила, що, за підрахунком чверті бюлетенів, 55-річний Науседа здобуває 74% голосів виборців, 44-річна Шимоніте – 26%.

Науседа підтримує нинішній жорсткий курс Литви щодо Росії. Він підтвердив, що не відвідає Москву доти, поки Росія не поверне Україні анексований Крим.

Президент у Литві має відносно мало повноважень, ця країна – парламентська республіка. Головні функції голови держави – визначення зовнішньої політики і представництво країни в зовнішніх відносинах, у першу чергу на самітах Європейського союзу.

Також президент має певні повноваження у призначенні міністрів, суддів, головнокомандувача збройних сил чи голови центрального банку – найчастіше за умови схвалення парламентом чи прем’єр-міністром.

Нинішній президент Литви Даля Ґрібаускайте завершує другий п’ятирічний термін на посаді і не могла балотуватися знову.