У Литві відбувається другий тур виборів президента

У Литві 26 травня відбувається другий тур виборів президента. На посаду глави держави претендують економіст Ґітанас Науседа і екс-міністр фінансів Інґріда Шимоніте.

Різниця між ними в першому турі виборів два тижні тому склала всього кілька десятих відсотка. Обидва кандидати набрали трохи більше ніж 30 відсотків голосів виборців.

Обидва кандидати підтримують нинішній жорсткий курс Литви щодо Росії. Вони підтвердили, що не відвідають Москву доти, поки Росія не поверне Україні анексований Крим.

Президент у Литві має відносно мало повноважень, ця країна – парламентська республіка. Головні функції голови держави – визначення зовнішньої політики і представництво країни в зовнішніх зносинах, у першу чергу на самітах Європейського союзу.

Також президент має певні повноваження у призначенні міністрів, суддів, головнокомандувача збройних сил чи голови центрального банку – найчастіше за умови схвалення парламентом чи прем’єр-міністром.

Нинішній президент Литви Даля Ґрібаускайте завершує другий п’ятирічний термін на посаді і не могла балотуватися знову.