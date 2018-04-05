Що Даля Ґрібаускайте розповіла Трампу про українських військових. Ексклюзив

Президент Литви Даля Ґрібаускайте розповіла про деталі зустрічі лідерів країн Балтії з президентом США Дональдом Трампом в ексклюзивних коментарях Українській службі «Голосу Америки».

На запитання, чи було особистісне взаєморозуміння з президентом Трампом, Ґрібаускайте висловила переконання, що таке взаєморозуміння було досягнуте: «Ми зустрілись не вперше, і він завжди є складним, але цікавим».

Я сказала Трампу, що ваші (українські) військові є героями і що вони можуть боротись за свою країну, за незалежність, і що Україна створила збройні сили, які здатні себе захистити

«Звичайно, коли ми говорили про безпеку регіону, питання України піднімалось, ми говорили про поведінку Росії, безпеку України і, звичайно, підтримку Україні», – наголосила Ґрібаускайте.

​Протягом саміту Трамп запитував про українських військовослужбовців, про те, як Україна захищається. «Я сказала Трампу, що Ваші (українські) військові є героями і що вони можуть боротись за свою країну, за незалежність, і що Україна створила збройні сили, які здатні себе захистити», – сказала Ґрібаускайте.

Реформа НАТО та безпека регіону стали основними темами саміту трьох країн Балтії та США, що відбувся у вівторок. ДДаля Ґрібаускайте високо оцінила підписання декларації про дотримання статті 5 Північноатлантичного договору. Ця декларація містить «усі необхідні елементи, щоб регіон став більш безпечним і обороноздатним».

Країни Балтії – приклад для Європи в сфері енергетики, переконана Ґрібаускайте.

«Ми маємо справжню незалежність, тому що Росія завжди використовували енергетику як інструмент впливу на політику, впливу на країни загалом», – наголосила вона.

Інші європейські країни мають наслідувати приклад країн Балтії в досягненні незалежності від монопольного постачальника, вважає вона: «Ми відкрили термінал зрідженого газу в Клайпеді і ми можемо постачати у всі країни Балтії, якщо це потрібно, і можемо обирати, чи купувати з Європи, чи з Росії, чи у Сполучених Штатів».

Коментуючи підтримку деякими європейськими країнами «газпромівського» проекту «Північний потік-2», Ґрібаускайте зазначила: «Нас дивує, що Європа йде у зворотньому напрямку і не бачить загрози. Ми вже пережили загрозу. Це – наша історія, це наше знання, і ми ніколи не повернемось і ніколи це не повторимо. Ми є найкращим прикладом в Європі. Сподіваюсь, Європа скоро зрозуміє, що чим більше постачальників, тим краща ціна, міцніша безпека і краща ціна для споживачів в Європі», – переконана президент Литви.