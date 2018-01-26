Україна і США: Порошенко домовився із Тіллерсоном про «координацію дій у безпекових питаннях»

Президент України Петро Порошенко домовився про «координацію дій в безпекових питаннях» з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном під час переговорів у швейцарському Давосі. Крім безпекових питань, сторони обговорювали і питання поновлення роботи комісії стратегічного партнерства Україна-США. Як повідомляє прес-служба президента, йшлося також про позитивні зміни, які американські інвестори помічають в інвестиційному кліматі в Україні та у боротьбі з корупцією. У час, коли відбувалася зустріч, надійшло повідомлення, що адміністрація президента США Дональда Трампа наклала санкції на 21 особу та 9 компаній у зв’язку з діями Росії в Україні, зокрема анексією Криму.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/ukrana-ssha-poroshenko-domovivsya-z-tllersonom-pro-koordinatsyu-dy-u-bezpekovikh-pitannyakh">SoundCloud</a>

​

Після переговорів з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном у швейцарському Давосі, що тривали близько години, президент Петро Порошенко повідомив, що домовився про продовження процесу звільнення українських заручників на Донбасі та політв’язнів з тюрем Російської Федерації.

При цьому він згадав про зустріч, яка проходить 26 січня між спеціальним представником Держдепартаменту США у справах України Куртом Волкером і помічником президента Росії Владиславом Сурковим в Дубаї. Порошенко заявив, що Україна наполягає на тому, щоб була продовжена дискусія щодо звільнення решти заручників і щодо звільнення політв’язнів у Росії.

У Москві прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зустріч буде носити «суто формальний характер і від неї не потрібно чекати будь-яких результатів».

Розширення американських санкцій за Донбас і Крим

Тим часом під час зустрічі президента України Петра Порошенка з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном надійшло повідомлення про те, що США наклали санкції на 21 особу та дев’ять компаній у зв’язку з діями Росії в Україні, зокрема анексією Криму. Під санкції потрапив заступник міністра економіки Росії Андрій Черезов, який перебуває під санкціями ЄС за передачу турбін до Криму та компанії, які займаються інфраструктурними проектами в Криму.

Прес-служба президента України повідомила також про те, що на зустрічі з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном говорили про «позитивні зміни» в українському інвестиційному кліматі, яку, за словами президента, помітили американські інвестори та про боротьбу з корупцією.

У Давосі президент Порошенко переконував, що саме він є ініціатором боротьби з корупцією.

Це я організовую боротьбу з корупцією в Україні, і не лише через безвізовий режим з Європейським союзом та кредит МВФ, а тому що боротьба з корупцією є пріоритетом моєї президентської політики

«Це я організовую боротьбу з корупцією в Україні, і не лише через безвізовий режим з Європейським союзом та кредит МВФ, а тому що боротьба з корупцією є пріоритетом моєї президентської політики. Це я створив незалежні антикорупційні інституції, НАБУ та САП, які ефективно працюють разом з іншими інституціями та показують перші позитивні результати. І вони мають підтримку всередині країни та партнерів за кордоном», – сказав Порошенко.

Президент також додав, що в Україні з його ініціативи відбувається широкомасштабна судова реформа. «Ми проводимо судову реформу з повним перезавантаженням Верховного суду та судової системи в Україні. І 22 січня я подав до парламенту законопроект про новий антикорупційний суд, який завершить антикорупційну архітектуру в Україні», – сказав президент Порошенко, виступаючи під час інтерактивної сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?», де побіля нього сиділи президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Даля Ґрібаускайте.

Напередодні провідні американські політики, включно зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером, виступили з критикою України через зволікання з практичними діями, що створили б перепони корупції. Каменем спотикання стало, серед інших, питання створення антикорупційного суду, через яке, зокрема, була зупинена програма фінансування України Міжнародним валютним фондом.