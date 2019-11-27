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27 листопада 2019, Київ 15:39
Новини | Політика

«Не робіть поступок на шкоду Україні»: президент Литви – Зеленському перед «нормандською зустріччю»

Президенти України та Литви Володимир Зеленський (л) та Ґітанас Науседа, Вільнюс, 27 листопада 2019 року

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Президент Литви Ґітанас Науседа висловив сподівання, що переговори у «нормандському форматі» 9 грудня у Парижі сприятимуть зменшенню напруженості на Донбасі. Про це, як передає агенція УНІАН, йшлося під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Вільнюсі.

«Сподіваємося, що зовсім скоро пройде зустріч «нормандської четвірки», і ми бажаємо всілякого успіху під час переговорів нашим партнерам. Ми бажаємо, щоб ви не робили тих поступок, які можуть вам зашкодити», – заявив президент Литви.

Крім того, Науседа висловив сподівання, що майбутній саміт сприятиме деескалації ситуації в регіоні.

«Ми сподіваємося, що ці переговори будуть справжніми переговорами, і ми сподіваємося, що вони допоможуть вам зробити ті кроки, які зменшать напруженість у вашому регіоні», – сказав він.

Президент Литви наголосив також на необхідності збереження санкцій Євросоюзу проти Росії.

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Як йдеться на сайті Офісу президента України, за результатами засідання Ради президентів України та Литви була підписана декларація про розвиток партнерства до 2024 року, а також низка двосторонніх документів.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Литві, куди він прибув із Естонії.

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