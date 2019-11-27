«Не робіть поступок на шкоду Україні»: президент Литви – Зеленському перед «нормандською зустріччю»

Президент Литви Ґітанас Науседа висловив сподівання, що переговори у «нормандському форматі» 9 грудня у Парижі сприятимуть зменшенню напруженості на Донбасі. Про це, як передає агенція УНІАН, йшлося під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Вільнюсі.

«Сподіваємося, що зовсім скоро пройде зустріч «нормандської четвірки», і ми бажаємо всілякого успіху під час переговорів нашим партнерам. Ми бажаємо, щоб ви не робили тих поступок, які можуть вам зашкодити», – заявив президент Литви.

Крім того, Науседа висловив сподівання, що майбутній саміт сприятиме деескалації ситуації в регіоні.

«Ми сподіваємося, що ці переговори будуть справжніми переговорами, і ми сподіваємося, що вони допоможуть вам зробити ті кроки, які зменшать напруженість у вашому регіоні», – сказав він.

Президент Литви наголосив також на необхідності збереження санкцій Євросоюзу проти Росії.

Як йдеться на сайті Офісу президента України, за результатами засідання Ради президентів України та Литви була підписана декларація про розвиток партнерства до 2024 року, а також низка двосторонніх документів.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Литві, куди він прибув із Естонії.