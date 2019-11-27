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27 листопада 2019, Київ 11:09
Новини | Політика

Зеленський розпочав офіційний візит до Литви

Президент України Володимир Зеленський (п) і його дружина Олена Зеленська під час церемонії привітання в Таллінні, Естонія, 26 листопада 2019 року

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Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Литовської Республіки, інформує офіційний сайт глави української держави 27 листопада.

«У Вільнюсі глава держави проведе зустрічі з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою та спікером Сеймасу Литви Вікторасом Пранцкетісом. Під головуванням Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи відбудеться 12-те засідання Ради президентів України та Литовської Республіки», – ідеться в повідомленні.

Також глави держав візьмуть участь в роботі Українсько-литовського економічного форуму.

До Литви Зеленський прибув з Естонії, де 26 листопада перебував з офіційним візитом.

/**/ /**/ Президентка Естонії Керсті Кальюлайд вітає українського колегу Володимира Зеленського (п), Таллінн, 26 листопада 2019 року
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