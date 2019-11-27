Зеленський розпочав офіційний візит до Литви

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Литовської Республіки, інформує офіційний сайт глави української держави 27 листопада.

«У Вільнюсі глава держави проведе зустрічі з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою та спікером Сеймасу Литви Вікторасом Пранцкетісом. Під головуванням Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи відбудеться 12-те засідання Ради президентів України та Литовської Республіки», – ідеться в повідомленні.

Також глави держав візьмуть участь в роботі Українсько-литовського економічного форуму.

До Литви Зеленський прибув з Естонії, де 26 листопада перебував з офіційним візитом.