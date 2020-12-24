У Макрона більше нема симптомів COVID-19

Президент Франції Емманюель Макрон більше не відчуває симптомів COVID-19. Про це повідомили у Єлисейському палаці.

Зазначається, що 43-річний Макрон тепер може закінчити карантин. На самоізоляції він провів сім днів.

Позитивний тест на коронавірус Макрон отримав 17 грудня. Протягов кількох днів у нього був головний біль, сухий кашель та втома.

Франція – одна з найбільш постраждалих країн Європи від пандемії коронавірусу, з понад 2,5 мільйона підтверджених випадків інфікування та близько 62 000 смертей від COVID-19.