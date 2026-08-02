«Мадяр»: СБС уразили ще 13 енерговузлів на окупованій території України

Сили безпілотних систем Збройних сил України в межах операції «Кримський рубильник off» уразили ще 13 електричних підстанцій на окупованій РФ території України у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях, повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

«Кримський рубильник off» вирує Півднем: +13 енерговузлів протягом 72 годин відпрацьовано Птахами СБС. Блекують Зуївська ТЕЦ, Маріуполь, Генічеськ, Бердянськ та інші», – зазначив Бровді.

Зокрема уражені:

Енергетична інфраструктура на Зуївській ТЕЦ, Зугрес, Донецька область;

Електропідстанція ПС 330 кВ «Мирна», Маріуполь;

Електропідстанція ПС 220 кВ «Азовська-220», Маріуполь;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-6», Маріуполь;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-11», Маріуполь;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-2», Маріуполь, Донецька область;

Електропідстанція ПС 150 кВ «Генічеськ» (повторно), Херсонська область;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Тополине», Тополине, Запорізька область;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Макорти», Бердянськ, Запорізька область;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Володарська», Микільське, Запорізька область;

Електропідстанція, Бердянськ, Запорізька область;

Електропідстанція ПС 150 кВ «Новоолексіївка», Новоолексіївка, Херсонська область;

Електропідстанція ПС 150 кВ «Генічеськ», Генічеськ, Херсонська область.

За словами Бровді, загальний рахунок протягом операції з 1 липня по 2 серпня склав 177 енергетичних цілей на окупованих територіях.

Пізно ввечері 28 липня і вночі 29 липня у Севастополі й інших районах окупованого Росією Криму пролунали численні вибухи. Підконтрольна РФ влада оголошувала в Севастополі повітряну тривогу.

З 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.



