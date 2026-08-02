Найбільший український інтернет-магазин заявив про дві атаки РФ за добу

Російські дрони двічі за добу атакували найбільший склад українського інтернет-магазину Rozetka, повідомили в компанії 2 серпня.

«Точно не випадковість, а цілеспрямований удар. Тим не менш, Rozetka працює за графіком», – ідеться в телеграм-каналі магазину. Співзасновниця компанії Ірина Чечоткіна уточнила, що «на цей раз влучили два шахеди, на щастя, без жертв».

Унаслідок попереднього удару на складі під Києвом загинув один зі співробітників, ще семеро людей постраждали, один із поранених перебуває в тяжкому стані.

Rozetka – український інтернет-магазин з найбільшою кількістю користувачів у країні, що пропонує покупцям широкий асортимент товарів від тисяч продавців.

Протягом останніх тижнів українські дрони завдавали ударів по складах інтернет-ритейлера Wildberries у Росії та окупованому Криму, завдаючи значних збитків компанії та її партнерам-продавцям.

Російська армія постійно атакує склади та відділення компанії «Нова пошта», насамперед у прифронтових районах України.