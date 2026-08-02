У Росії зазнав атаки ще один склад Wildberries, НПЗ і військовий аеродром

Дрони атакували склад Wildberries у Самарській області, повідомив очільник регіону В’ячеслав Федорищев. За його словами, інформація щодо постраждалих уточнюється. Інших подробиць губернатор не навів.

У пресслужбі об'єднаної компанії RWB (Wildberries & Russ) повідомили, що через атаку на логістичному об'єкті в Самарській області виникла пожежа. Попередньо постраждалих немає.

Телеграм-канал Astra, який вивчив знімки, пише, що йдеться про склад у селищі Новосімейкіне. За 450 метрів від складу на супутникових знімках видно велику інсталяцію – російський прапор і символи російського вторгнення в Україну, літери Z і V, звертає увагу Astra.

У Саратовській області внаслідок нічної атаки українських безпілотників загинуло двоє людей, повідомив губернатор Роман Бусаргін. За його словами, пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок в Енгельсі.

Українські телеграм-канали стверджують, що в Енгельсі був атакований аеродром Енгельс-2 і публікують кадри, на яких, імовірно, знятий вибух на території авіабази. Крім того, безпілотники атакували нафтопереробну установку на Саратовському НПЗ.

Українські військові, які цю атаку поки що не коментували, регулярно б’ють по нафтопереробних підприємствах у РФ, через що в Росії розпочалася паливна криза. Також в останні тижні об’єктами атак стали склади Wildberries.



