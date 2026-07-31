Зеленський: Україна вдарила по трьох російських логістичних центрах у Сарапулі, Казані і Волгограді

Україна продовжує застосовувати дипстрайки та мідстрайки по обʼєктах інфраструктури, «яка працює на російську агресію», повідомив у телеграмі президент Володимир Зеленський.

«Наші удари в рамках плану далекобійних санкцій – це завжди про справедливі відповіді, щоб російська воєнна машина втрачала свої ресурси. Зокрема, сьогодні була відповідна робота по трьох логістичних центрах у різних регіонах РФ: у Сарапулі, Казані та Волгограді на відстанях від близько 500 до майже 1300 кілометрів». – розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що у Краснодарському регіоні РФ було уражено морський термінал.

«Відстань до об’єкта від лінії фронту – близько 270 кілометрів. Також на відстані майже 480 кілометрів від лінії бойового зіткнення уражено НПЗ у Волгоградському регіоні. Були влучання в акваторії Азовського моря», – наголосив він.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що спільно із Силами оборони завдала ударів по військовій, логістичній і нафтопереробній інфраструктурі Росії.

За повідомленням, у Євпаторії в окупованому Криму були уражені два ангари для зберігання авіаційної техніки і виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу.

Також під удар потрапила інфраструктура порту Тамань у Краснодарському краї РФ, де, за даними СБУ, зафіксовано масштабну пожежу.

«Окрім того, успішно уражено НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка», який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії із потужністю близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне й авіаційне пальне», – йдеться в повідомленні.

Російська влада про ураження поки не повідомляла.

Раніше сьогодні губернатор Волгоградської області Росії Андрій Бочаров заявив про «масовану атаку» дронів на об’єкти в цьому регіоні.

За його словами, внаслідок влучання БпЛА протягом ночі було зафіксовано «займання на промисловому підприємстві паливно-енергетичного комплексу на півдні Волгограда, а також на складських приміщеннях у Дзержинському районі». Він не уточнював, що це за об’єкти. Водночас моніторингові канали повідомили, що українські дрони вночі проти 31 липня атакували логістичний центр найбільшого російського онлайн-ритейлера Wildberries і нафтопереробний завод у Волгоградській області Росії.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що вночі і вранці 31 липня в окупованому Криму було чути прольоти дронів, стрілянину і вибухи, на Керченському мосту тричі перекривали рух.