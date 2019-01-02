Росія: кількість загиблих через вибух у Магнітогорську зросла до 26

Російські рятувальники дістали тіла 26 загиблих з-під завалів під’їзду будинку в Магнітогорську, зруйнованого вибухом 31 грудня, серед них три дитини.

Вранці 2 січня рятувальники дістали тіла двох жінок, після них – тіло дівчинки у віці близько 3 років, потім тіла двох чоловіків і ще одне тіло жінки, повідомляють в МНС Росії.

19 загиблих родичі вже впізнали, повідомили в прес-службі адміністрації Магнітогорська. Похорони загиблих розпочнуться 4 січня.

Безвісти зниклими на даний момент значаться 15 людей, в тому числі п’ятеро дітей. За словами рятувальників, їм не вдається встановити місце перебування зниклих, які перебувають під уламками будівлі. Фахівці МНС Росії ведуть роботи в лівій частині завалів через загрозу обвалення верхніх поверхів.

Напередодні з-під завалів дістали 11-місячне немовля. Хлопчика в тяжкому стані шпиталізували.

Офіційні представник Слідчого комітету Світлана Петренко повідомила журналістам, що в завалах будинку не виявлено вибухівки. «У зв’язку з різними повідомленнями, що з’являються в ЗМІ, необхідно відзначити, що на даний момент у досліджених вибухотехніками вже розібраних частинах завалу слідів вибухових речовин або їх компонентів не виявлено», – сказала вона.

Основна версія слідства на даний момент – вибух побутового газу.