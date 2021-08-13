У Міноборони провели бесіду зі спортсменкою Магучіх щодо обіймів із росіянкою на Олімпіаді

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про зустріч із бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо Ярославою Магучіх щодо її обіймів із російською спортсменкою після завершення змагань.

«Ми зустрілись. Килима там не було(цей вкид з російського інтернет-сегменту добре мобілізував їхні інформаційні гармати, але як показала ця ситуація, українці давно навчились розрізняти хто є хто). Нагадаю, я зверталась до всіх з проханням припинити цькування допоки Ярослава сама не пояснить ситуацію. Пояснення є: фото обіймів зі спортсменкою РОК – це наслідок емоцій. Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що відбулось. Сумує з приводу того, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді. Вона вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ та вірна Україні», – написала Маляр у фейсбуці.

Вона уточнила, що принципи публічного спілкування в ЗСУ визначає відповідна доктрина, згідно з якою відкриті публічні заходи є однією з форм публічного спілкування військовослужбовця.

Маляр вказує, що, за доктриною, «кожен військовослужбовець в очах суспільства є уособленням військової організації держави».

«Для того щоб поставити крапку у цьому питанні повідомляю - недоопрацювання буде усунуте, спортсмени-військовослужбовці у подальшому будуть належним чином ознайомлені з доктриною публічного спілкування МОУ», – вказала вона.

Магучіх має військове звання – молодший сержант Збройних сил України.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх у стрибках у висоту завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор 2020 у Токіо. Після чого вона сфотографувалася зі спортсменкою з Росії Марією Ласіцкене, яка стала золотою призеркою. Це викликало певну хвилю критики громадськості.

Сама Магучіх після прибуття в Україну 12 серпня заявила, що фотографуванням із російською спортсменкою Марією Ласіцкене не висловлювала «жодної політичної позиції».

Російська спортсменка Марія Ласіцкене (дівоче прізвище – Кучина), яка перемогла в секторі для стрибків у висоту в Токіо, є лояльною до чинної влади громадянкою своєї країни. Вона є капітаном Збройних сил Росії, а в 2018 році була довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента Росії.