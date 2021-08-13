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У Міноборони провели бесіду зі спортсменкою Магучіх щодо обіймів із росіянкою на Олімпіаді

Ярослава Магучіх запевнила, що фотографуванням із російською спортсменкою Марією Ласіцкене не висловлювала «жодної політичної позиції»

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про зустріч із бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо Ярославою Магучіх щодо її обіймів із російською спортсменкою після завершення змагань.

«Ми зустрілись. Килима там не було(цей вкид з російського інтернет-сегменту добре мобілізував їхні інформаційні гармати, але як показала ця ситуація, українці давно навчились розрізняти хто є хто). Нагадаю, я зверталась до всіх з проханням припинити цькування допоки Ярослава сама не пояснить ситуацію. Пояснення є: фото обіймів зі спортсменкою РОК – це наслідок емоцій. Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що відбулось. Сумує з приводу того, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді. Вона вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ та вірна Україні», – написала Маляр у фейсбуці.

Вона уточнила, що принципи публічного спілкування в ЗСУ визначає відповідна доктрина, згідно з якою відкриті публічні заходи є однією з форм публічного спілкування військовослужбовця.

Маляр вказує, що, за доктриною, «кожен військовослужбовець в очах суспільства є уособленням військової організації держави».

«Для того щоб поставити крапку у цьому питанні повідомляю - недоопрацювання буде усунуте, спортсмени-військовослужбовці у подальшому будуть належним чином ознайомлені з доктриною публічного спілкування МОУ», – вказала вона.

Магучіх має військове звання – молодший сержант Збройних сил України.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх у стрибках у висоту завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор 2020 у Токіо. Після чого вона сфотографувалася зі спортсменкою з Росії Марією Ласіцкене, яка стала золотою призеркою. Це викликало певну хвилю критики громадськості.

Сама Магучіх після прибуття в Україну 12 серпня заявила, що фотографуванням із російською спортсменкою Марією Ласіцкене не висловлювала «жодної політичної позиції».

Російська спортсменка Марія Ласіцкене (дівоче прізвище – Кучина), яка перемогла в секторі для стрибків у висоту в Токіо, є лояльною до чинної влади громадянкою своєї країни. Вона є капітаном Збройних сил Росії, а в 2018 році була довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента Росії.

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