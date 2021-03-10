У Північній Македонії знову запровадили комендантську годину через поширення COVID-19

Уряд Північної Македонії запровадив комендантську годину від 22 години вечора до 5-ої години ранку. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Премʼєр-міністр Зоран Заєв заявив, що такий захід був необхідний через черговий спалах COVID-19. За офіційними даними, вірус було виявлено у 20 відсотків тестованих осіб.

Голова уряду зазначив, що на поширення епідемії найбільше впливали масові зібрання в нічні години. Комендантська година, за його словами, не впливатиме на економіку країни, оскільки всі компанії, підприємства й інституції продовжують працювати в нормальному ритмі.

Надзвичайний стан і комендантська година в країні тривали від березня до середини червня минулого року.

Станом на 10 березня в Північній Македонії зафіксували 108 тисяч інфікованих коронавірусом та 3228 померлих від COVID-19.