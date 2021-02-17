Україна й Північна Македонія домовилися розвивати туризм – МЗС

Україна і Північна Македонія під час туристичної онлайн-конференції підписали меморандум про співпрацю та взаємодію в сфері туризму. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

«За сприяння МЗС України у ході заходу відбулося віртуальне підписання Меморандуму про співпрацю та взаємодію в сфері туризму між Національною туристичною організацією України та Агенцією з розвитку та підтримки туризму Республіки Північна Македонія», – йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що меморандум спрямований на розвиток туристичного бізнесу і збільшення кількості туристів України й Північної Македонії, просування нових туристичних продуктів, популяризацію історичної та культурної спадщини, реалізацію спільних проєктів, обмін досвідом у питаннях безпеки, якості й інновацій у сфері туризму.

«Минулого року Північна Македонія посіла третє місце серед країн балканського регіону за обсягом двосторонньої торгівлі з Україною. Незважаючи на вплив пандемії COVID-19, нам вдалося досягти найвищих показників за останні вісім років. Розвиток сфери туризму має посилити подальшу економічну взаємодію», – заявив із цього приводу заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік.

За його словами, встановлення прямого діалогу між Національною туристичною організацією України та Агенцією з розвитку та підтримки туризму Північної Македонії дозволить зробити співробітництво в сфері туризму більш системним і взаємовигідним.

Як повідомляло Радіо Свобода, у грудні 2020-го між Україною та Північною Македонією було встановлене регулярне пряме авіасполучення.

У 2019-му Україна та Північна Македонія уклали угоду про безвізовий режим на постійній основі.