Україна й Північна Македонія уклали угоду про безвізовий режим

Україна та Північна Македонія уклали угоду про безвізовий режим на постійній основі. Про це повідомляє посольство України у Північній Македонії.

«Сьогодні разом з Міністром закордонних справ Республіки Північна Македонія Ніколою Дімітровим Посол Наталія Задорожнюк від імені уряду України підписала надзвичайно важливу міжурядову Угоду про безвіз на постійній основі. Більше немає потреби пролонгувати існуючу угоду щороку», – мовиться у повідомленні.

У березні 5-й президент України Петро Порошенко підписав указ про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Північної Македонії.

У січні поточного року в МЗС заявляли, що Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження безвізу з 22 країнами світу.