Сирія: біля готелю, де зупинявся Макрон, сталися два вибухи

Два вибухи сталися біля готелю в столиці Сирії, Дамаску, де зупинявся президент Франції Емманюель Макрон, який прибув до країни з візитом.

В офісі президента Франції заявили, що він не чув вибухів, і що візит триває.

За даними ЗМІ, Макрона не було в готелі, коли сталися вибухи, його кортеж вже вирушив до президентського палацу Сирії.

Вибухи сталися незадовго до того, як сирійське державне телебачення оголосило про прибуття Макрона до президентського палацу для зустрічі з сирійським лідером Ахмедом аш-Шараа.

Міністерство внутрішніх справ Сирії заявило, що одна бомба була закладена всередині автомобіля, припаркованого на узбіччі дороги, а друга – у сміттєвий контейнер.

За повідомленнями сирійських державних ЗМІ, внаслідок вибухів поранено 18 людей, зокрема чотирьох поліцейських.

Це вже друга атака в сирійській столиці від минулого четверга, коли 10 людей загинули внаслідок вибуху в кафе в Дамаску.

Під час сирійського конфлікту низка бойових угруповань, включаючи «Ісламську державу», закріпилися в країні. «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність щодо низки нападів на урядові сили в Сирії з лютого, коли угруповання оголосило про новий етап операцій проти уряду Шараа.

У листопаді 2025 року Сирія, яку після повалення режиму Башара Асада у грудні 2024 року очолює президент перехідного періоду Ахмад аш-Шараа, стала 90 країною – учасницею міжнародної коаліції у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава» під керівництвом США.

Французький президент не оголошував дату свого візиту до приземлення його літака ввечері 6 липня з міркувань безпеки.

Французький президент – перший західний лідер, який відвідує Сирію після повалення режиму багаторічного правителя Башара аль-Асада. Це також перший візит французького лідера до Сирії з 2009 року. Тоді країну відвідував Ніколя Саркозі.

У ході візиту французький президент проведе переговори із лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа. За даними канцелярії сирійського лідера, сторони обговорять двосторонні відносини, питання регіональної безпеки й інші теми, що становлять взаємний інтерес.

Минулого року аш-Шараа на запрошення Макрона відвідав Париж. То був його перший офіційний візит до Євросоюзу. Тоді лідери заявили про намір розвивати двосторонні відносини і підтвердили підтримку суверенітету й територіальної цілісності Сирії.

Сирійське державне інформаційне агентство SANA назвало візит «ключовим кроком у процесі відновлення міжнародної присутності Сирії».

Білий дім заявив, що президент США Дональдд Трамп зустрінеться з аш-Шараа 8 липня на полях саміту НАТО в Анкарі.