Макрон прибув до Сирії. Це перший візит президента країни ЄС після повалення Асада

Президент Франції Емманюель Макрон прибув до Сирії, це перший візит до Дамаска голови держави Європейського Союзу після того, як повстанці на чолі з нинішнім сирійським президентом Ахмедом аш-Шараа повалили режим Башара Асада у 2024 році.

Це також перший візит французького лідера до Сирії з 2009 року. Тоді країну відвідував Ніколя Саркозі.

У ході візиту французький президент проведе переговори із лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа. За даними канцелярії сирійського лідера, сторони обговорять двосторонні відносини, питання регіональної безпеки й інші теми, що становлять взаємний інтерес.

Як повідомляє агентство Reuters, відбудова Сирії має стати однією з ключових тем поїздки, Макрона в поїздці супроводжує делегація французьких підприємців й інвесторів, які мають намір обговорити перспективи економічного співробітництва із Сирією.

Минулого року аш-Шараа на запрошення Макрона відвідав Париж. То був його перший офіційний візит до Євросоюзу. Тоді лідери заявили про намір розвивати двосторонні відносини і підтвердили підтримку суверенітету й територіальної цілісності Сирії.

«Я приїхав, щоб підтвердити відданість Франції сирійському народу. Суверенній Сирії, єдиній у своєму різноманітті та в мирі зі своїми сусідами», – оголосив Макрон напередодні візиту в публікації в X.

Сирійське державне інформаційне агентство SANA назвало візит «ключовим кроком у процесі відновлення міжнародної присутності Сирії».

Макрон має вирушити до Анкари у вівторок ввечері на саміт НАТО, а наступного дня проведе там переговори з президентом Туреччини.

Білий дім заявив, що президент США Дональдд Трамп зустрінеться з аш-Шараа 8 липня на полях саміту.

У листопаді 2025 року Сирія, яку після повалення режиму Башара Асада у грудні 2024 року очолює президент перехідного періоду Ахмад аш-Шараа, стала 90 країною – учасницею міжнародної коаліції у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава» під керівництвом США.