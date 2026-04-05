У Дамаску відбулась тристороння розмова за участю України, Сирії та Туреччини – Зеленський

У Дамаску відбулась тристороння розмова за участю команд України, Сирії та Туреччини, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками візиту до Сирії.

«Будуємо нові відносини, нові можливості та розширюємо роботу заради безпеки», – написав він.

Зеленський уточнив, що сторони встигли обговорити низку питань: «від безпекових та оборонних і ситуації в регіоні через всі події навколо Ірану до енергетичної та інфраструктурної співпраці між нашими країнами».

Також буде продовжено роботу щодо продовольчої безпеки.

«Ми детально говорили й про те, як подолати наслідки війни, і про переговорний процес щодо війни Росії проти нашої держави та людей», – зазначив Зеленський.

У неділю, 5 квітня, український глава держави Володимир Зеленський провів перемовини з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа.

«Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку нашим суспільствам. Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей», – зазначив Зеленський у телеграмі і опублікував відео з зустрічі.

У неділю, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Сирії.

«Сьогодні в Дамаску. Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Попереду важливі зустрічі – підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя», – зазначив президент.

Раніше, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбулу, де провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.