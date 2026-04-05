Зеленський обговорив з президентом Сирії обмін воєнним досвідом і постачання продовольства

У неділю, 5 квітня, український глава держави Володимир Зеленський провів перемовини з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа.

«Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку нашим суспільствам. Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей», – зазначив Зеленський у телеграмі і опублікував відео з зустрічі.

Крім того, за словами президента, лідери на зустрічі торкнулися ролі України як «надійного постачальника» продовольчої продукції та обговорили спільні можливості посилити продовольчу безпеку в усьому регіоні.

«Дуже добре розуміємо, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. Готові працювати разом, щоб можливості наших держав і народів збільшувались», – підсумував президент України.

У неділю, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Сирії.

«Сьогодні в Дамаску. Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Попереду важливі зустрічі – підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя», – зазначив президент.

Раніше, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбулу, де провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.