Трамп: військові ліквідували «другого за рангом» керівника «ІДІЛ» у світі

Американські та нігерійські військові минулої ночі ліквідували Абу-Білала аль-Мінукі, заступника командира угруповання «ІДІЛ», повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у дописі на платформі Truth Social.

«Цієї ночі, за моїм наказом, відважні американські війська та Збройні сили Нігерії бездоганно виконали ретельно сплановану й надзвичайно складну операцію з ліквідації найактивнішого терориста світу на полі бою», – написав Трамп.

Американський лідер також уточнив, що йдеться про Абу-Білала аль-Мінукі, «другого за рангом керівника «ІДІЛ» у світі».

«(Він – ред.) думав, що зможе сховатися в Африці, але він і гадки не мав, що у нас були джерела, які тримали нас у курсі його дій. Він більше не буде тероризувати народ Африки чи допомагати планувати операції проти американців. З його ліквідацією глобальна діяльність ІДІЛ значно ослаблена», – додав президент США.

Раніше Трамп у дописі на платформі Truth Social заявив, що Сполучені Штати «можуть вдатися до військового втручання в Нігерію» у разі, якщо чинна влада й надалі допускатиме напади на християн.

За словами Трампа, у відповідь на продовження вбивств, американська допомога буде негайно призупинена, а також розглядаються «інші можливі заходи». Він не відкидає варіант застосування силового тиску: Трамп допустив, що «США можуть відкрити військову операцію з метою ліквідації ісламських бойовиків», які, за його оцінкою, «здійснюють злочини проти вірян».

Глава Білого дому заявив, що дав Міноборони вказівку підготуватися до потенційних дій, та закликав нігерійське керівництво «діяти невідкладно». Він також схарактеризував можливу операцію як «швидку й жорстку», водночас додавши, що вона має бути «солодкою» у відповідь на насильство проти християн.

Християни в Нігерії стикаються з переслідуваннями. За даними Європарламенту, у період з 2019 по 2023 роки майже 17 тисяч християн було вбито в «цілеспрямованих нападах», а в 2025 році – понад 7 тисяч втратили життя за перші сім місяців.

Радикальне угруповання «Ісламська держава» частково контролювало територію Іраку та Сирії до 2019 року. З того часу західні країни продовжують спостереження та розвідувальні дії у цьому регіоні, щоб запобігти відродженню «ІДІЛ». За даними ООН, наразі кгрповання налічує у своїх лавах від 5 до 7 тисяч бійців в Іраку та Сирії.

У листопаді 2025 року Сирія, яку після повалення режиму Башара Асада у грудні 2024 року очолює президент перехідного періоду Ахмад аш-Шараа, стала 90 країною – учасницею міжнародної коаліції у боротьбі з «ІДІЛ» під керівництвом США.

У грудні 2025 року військовий міністр США Піт Геґсет оголосив про початок «операції помсти», в рамках якої американські військові завдали ударів по десятках об’єктів «ІДІЛ» у Сирії. 4 січня Велика Британія та Франція завдали авіаудару по складу зброї угруповання поблизу Пальміри.



