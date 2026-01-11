Командування США повідомляє про удари по об’єктах «ІДІЛ» у Сирії

Сполучені Штати спільно із союзниками завдали масштабних ударів по цілях угруповання «ІДІЛ» у Сирії, заявило Центральне командування Збройних сил США.

За повідомленням командування в соцмережі X, ударів завдали в рамках операції «Удар яструба» у відповідь на напад бойовиків на сирійсько-американський патруль у Пальмірі 13 грудня. Тоді жертвами атаки стали троє американців – двоє військовослужбовців та цивільний перекладач.

«Ми надсилаємо чіткий сигнал: якщо ви завдасте шкоди нашим бійцям, ми знайдемо вас і знищимо в будь-якій точці світу, скільки б ви не намагалися уникнути відплати», – заявило Центральне командування.

У ході операції американські військові та їхні союзники запустили понад 90 високоточних боєприпасів за більш ніж 35 цілями, в операції брали участь понад 20 літаків, повідомляє канал CBS News. Де саме завдавалися удари, наразі невідомо. Чи були жертви, теж не повідомляється.

Міністерство закордонних справ Сирії не коментувало удари публічно.

Радикальне угруповання «Ісламська держава» частково контролювало територію Іраку та Сирії до 2019 року. З того часу західні країни продовжують спостереження та розвідувальні дії у цьому регіоні, щоб запобігти відродженню «ІДІЛ». За даними ООН, наразі кгрповання налічує у своїх лавах від 5 до 7 тисяч бійців в Іраку та Сирії.

У листопаді 2025 року Сирія, яку після повалення режиму Башара Асада у грудні 2024 року очолює президент перехідного періоду Ахмад аш-Шараа, стала 90 країною – учасницею міжнародної коаліції у боротьбі з «ІДІЛ» під керівництвом США.

У грудні 2025 року військовий міністр США Піт Геґсет оголосив про початок «операції помсти», в рамках якої американські військові завдали ударів по десятках об’єктів «ІДІЛ» у Сирії. 4 січня Велика Британія та Франція завдали авіаудару по складу зброї угруповання поблизу Пальміри.



