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У Дніпрі вшанували Василя Макуха, який 55 років тому спалив себе на знак протесту проти русифікації

5 жовтня у Дніпрі вшанували пам'ять Василя Макуха – українського дисидента, який 55 років тому спалив себе на знак протесту проти русифікації
5 жовтня у Дніпрі вшанували пам'ять Василя Макуха – українського дисидента, який 55 років тому спалив себе на знак протесту проти русифікації

5 жовтня у Дніпрі вшанували пам’ять Василя Макуха – українського дисидента, який на знак протесту проти русифікаторської політики в СРСР і введення радянських військ до Чехословаччини, вчинив акт самоспалення. Цього дня виповнюється 55 років з дня його загибелі.

Кореспондентка Радіо Свобода повідомила, що вранці громадськість збиралася на могилі Макуха на жалобний захід, пізніше – в просторі «Медіацентр» на літературно-музичний вечір.

Організатором виступило обласне Товариства політв’язнів та репресованих.

«Спалив себе на Хрещатику і тим самим послав нам сигнал до боротьби за волю України», – сказав голова об’єднання Іван Дремлюга.

На вечорі пам’яті урочисто зачитали присягу воїнів УПА, яку свого часу складав і Василь Макух, а також останній лист Василя Макуха, в якому він пояснював свій вчинок.

Вшанування пам'яті українського дисидента Василя Макуха. Дніпро, 5 жовтня 2023 року
Вшанування пам'яті українського дисидента Василя Макуха. Дніпро, 5 жовтня 2023 року

Як розповів Іван Дремлюга, лист, який довгий час був засекречений, віднайшли в архівах СБУ кілька років тому й надіслали копію у відповідь на запит Товариства політв’язнів та репресованих. Він був адресований першому секретареві ЦК КП України Петру Шелесту.

«Малий процент обдурених українців – то ще не весь народ. Що обдурених – то це очевидно, бо коли вони вимагали обіцяних прав від Москви для нашого народу, то отримали те, що поневолювачі споконвіку готували для підневільних, – смерть», – сказано в листі.

Вшанування пам'яті українського дисидента Василя Макуха. Дніпро, 5 жовтня 2023 року
Вшанування пам'яті українського дисидента Василя Макуха. Дніпро, 5 жовтня 2023 року

Вшанування пам'яті українського дисидента Василя Макуха. Дніпро, 5 жовтня 2023 року
Вшанування пам'яті українського дисидента Василя Макуха. Дніпро, 5 жовтня 2023 року

Учасники зібрання також переглянули фрагменти телефільму про Василя Макуха. Активісти громадської організації «Пласт» зачитали спогади про Макуха, написані його вдовою, нині вже покійною Лідією Макух.

Вшанування пам'яті українського дисидента Василя Макуха. Дніпро, 5 жовтня 2023 року
Вшанування пам'яті українського дисидента Василя Макуха. Дніпро, 5 жовтня 2023 року

«Відтак сказав: «Якщо зі мною щось трапиться, то знайте: я вас усіх дуже люблю». Я знала, що Василь любить мене і дітей, взагалі життя, але я знала й те, що найбільше він любить свою Україну», – мовилося, зокрема, в спогадах дружини про останню розмову з чоловіком.

Вшанування пам'яті українського дисидента Василя Макуха. Дніпро, 5 жовтня 2023 року
Вшанування пам'яті українського дисидента Василя Макуха. Дніпро, 5 жовтня 2023 року

Василь Макух народився у 1927 році на Львівщині у селянській родині. Юнаком підтримував зв’язок із членами «Просвіти» та ОУН, а під час Другої світової війни воював у лавах УПА, за що був засуджений радянською владою до 10 років каторжних робіт. Відбувши покарання, разом з дружиною Лідією оселився у Дніпрі. Наприкінці жовтня 1968 року Василь Макух поїхав на Львівщину відвідати сестру, а звідти – до Києва. Там, на Хрещатику, 5 листопада він вчинив акт самоспалення, вигукуючи «Геть окупантів!», «Хай живе вільна Україна!».

Вшанування пам'яті українського дисидента Василя Макуха. Дніпро, 5 жовтня 2023 року
Вшанування пам'яті українського дисидента Василя Макуха. Дніпро, 5 жовтня 2023 року

Помер у лікарні, похований у Дніпрі.

Упродовж кількох років громадськість Дніпра домагається присвоєння Макухові звання Героя України та встановлення йому гідного пам’ятника.

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