Малюська заявив, що не планує звільнятися

Міністр юстиції України Денис Малюська заявляє, що не має наміру йти у відставку і хоче «довести заплановані реформи до кінця». Він сказав про це в інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на питання, чи не хотів звільнитися після відставки прем’єра Олексія Гончарука.

«Ні, не виникало такого бажання. І це не якісь кар’єрні чи особистісні міркування. І це не образа у сторону Олексія Гончарука. Абсолютно усі підтримували мене у тому, що потрібно залишитися і довести ті заплановані реформи до кінця. Це стосується і чинного прем’єра Дениса Анатолійовича, і Олексія Гончарука, і Володимира Зеленського. Усі надали підтримку, усі попросили чи ми домовилися з усіма по тому, що я продовжую працювати. Тому тут жодних суперечностей. У мене жодної моральної дилеми перед собою не було», – сказав Малюська.

За його словами, робота міністром – «це новий досвід і новий челендж».

«Я вислуховую постійно від своїх батьків: куди ти вляпався, навіщо воно тобі треба? Кілька аргументів. Насправді я періодично сам себе, мінімум, раз на тиждень себе запитую: навіщо воно мені було потрібно? Але це новий досвід, це новий челендж, який цікавий. Це робить життя змістовним. Власне, в мене є купа ідей, які я хотів би реалізувати. Це є головним мотиватором. Економічно – це самогубство. Тому що це зовсім не мої доходи, які я отримував раніше», – сказав міністр.

Денис Малюська – один з небагатьох міністрів, хто зберіг свою посаду після відставки в березні уряду Олексія Гончарука.