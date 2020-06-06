За два роки технології забезпечать відсутність катувань у колоніях – Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська прокоментував проблему катувань у виправних колоніях України. В інтерв’ю Радіо Свобода він пояснив, що колонії умовно поділяються на «чорні» (фактично контрольовані криміналітетом) та «червоні» (контрольовані адміністрацією).

За словами міністра, деякі заяви про катування можуть бути пов’язані саме з протистоянням кримінального світу та адміністрацій тюрем.

«Злочинний світ хотів би зробити, щоб «чорними» стали всі тюрми. А адміністрація хотіла би взяти під свій «ніготь» і зробити усіх цирковими тваринками , «чорні» тюрми так само. Відповідно вкрай часто те, що виливається в медіа, наприклад, як бунт, просто нерозумний бунт злочинців, іноді насправді це не так. До них дійсно погане ставлення, їх дійсно погано годують або у них складні умови. Те ж саме і зворотнє відбувається. Якщо засуджені кричать, що їх катують, іноді це може бути не тому, що їх реально катують, а тому, що вони хочуть змінити владу в колонії», – сказав він.

Зокрема в Олексіївскій колонії, за даними міністра, дійсно були випади знущань та катувань, але є і «елемент провокації», адже Олексіївська полонія – одна з «червоних».

Коментуючи заяви про випадки катувань у Бердянській колонії №77, Малюська зазначив, що можливість підтвердити звинувачення на адресу адміністрації з’явиться після встановлення всіх фактів.

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«Ми маємо справу не з янголятками, а з злочинцями. І злочинці, повірте, не зовсім ті люди, які будуть завжди боротися за добро і говорити правду. Це не змінює того факту, що у нас катування є», – зауважив міністр.

За словами Малюськи, серед працівників колонії зустрічаються, окрім інших, і «садисти, які просто задовольняють якісь свої психологічні потреби, перебуваючи у тюрмах». Для протидії їм він планує застосувати бодікамери на додачу до відеоспостереження.

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«Вже зараз більшість тюрем обладнані системою відеоспостереження. Це не настільки ефективно, як бодікамера, тому що розмови не записуються. Часто зрозуміти, що врешті-решт відбувається внаслідок відеоспостереження, не так вже й просто. Іноді це спостереження вимикається типу з «технічних причин». Існують проблеми. Але зараз вже технологічні засоби є настільки гарні, що я можу з впевненістю сказати, що роки за два технології забезпечать нам відсутність катувань», – прогнозує він.

Малюська припускає, що фінансування на закупівлю бодікамер можна буде отримати в тому числі від «продажу тюрем», який він анонсував на літо та осінь 2020 року.

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