На Мальті встановлені співучасники резонансного вбивства журналістки

Поліція Мальти встановила причетних до вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції, яка розслідувала можливу причетність до корупції прем’єр-міністра країни, його сім’ї та оточення.

В якості підозрюваних в організації вбивства у справі проходять дві людини, ще троє – виконавці. Імена підозрюваних не оголошують.

Слідство дійшло висновку, що співучасники мали різні мотиви вбивства журналістки.

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Галіція загинула 16 жовтня 2017 року, коли вибухнув її автомобіль. Вибух був настільки потужним, що машина вилетіла з дороги, а її уламки розкидало по полю.

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