«Манчестер Сіті» забив «Шальке» сім сухих м’ячів, Зінченко віддав гольову передачу

Англійський «Манчестер Сіті» вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Команда на своєму полі переграла німецький «Шальке» з рахунком 7:0. У матчі взяли участь українці Олександр Зінченко та Євген Коноплянка, які з перших хвилин вийшли на поле в складі своїх команд. Зінченко при цьому віддав гольову передачу на Лероя Сане. Перша гра закінчилася з рахунком 2:3 на користь «Манчестер Сіті».

У паралельному матчі італійський «Ювентус» переміг іспанський «Атлетіко» з рахунком 3:0 і також вийшов до плей-оф. Хет-трик оформив Кріштіану Роналду. Перша гра між командами закінчилася перемогою «Атлетіко» (2:0).

До 1/4 фіналу Ліги чемпіонів також вийшли англійські «Тоттенгем» та «Манчестер Юнайтед», нідерландський «Аякс» та португальский «Порту».