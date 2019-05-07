Футбольний клуб «Манчестер Сіті» зберіг лідерство в чемпіонаті Англії за тур до кінця.

Команда вдома обіграла «Лестер» з рахунком 1:0. Гол забив бельгієць Венсан Компані ударом з-за меж штрафного майданчика. Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко провів на полі увесь матч.

Після 37 турів «Манчестер Сіті» має в 95 очок, за ним іде «Ліверпуль» із 94 очками.

В останньому турі «Манчестер Сіті» зустрічатиметься з «Брайтон енд Гоув Альбіон», який посідає 17 сходинку в турнірній таблиці. «Ліверпуль» прийматиме вдома «Вулвергемптон», що йде сьомим.