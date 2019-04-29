Футбол: українець Зінченко претендує на звання кращого захисника в Кубку Англії

Український футболіст, гравець клубу «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко претендує на звання кращого захисника в Кубку Англії.

У трьох іграх на позиції лівого захисника він здійснив 177 передач із точністю 92% та створив п’ять гольових моментів.

На нагороду, крім українця, претендують Міккі Деметріу («Ньюпорт»), Ешлі Янґ («Манчестер Юнайтед»), Меттью Кларк («Портсмут»), Скотт Данн («Крістал Пелас»), Мюррей Воллас («Міллволл»), Метт Доерті («Вулвергемптон»), Мігель Бритос («Вотфорд») та Шейн Даффі («Брайтон»).

18 травня у фіналі Кубку Англії «Манчестер Сіті» зіграє з «Вотфордом».