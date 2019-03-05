Футбол: українця Зінченка включили до команди тижня чемпіонату Англії

Український футболіст Олександр Зінченко потрапив до команди тижня чемпіонату Англії.

Англійська Прем’єр-ліга оприлюднила склад символічної збірної 29 туру за версією кращого нападника в історії цих змагань – Алана Ширера.

«Зінченко стає дедалі кращим у кожному матчі за чемпіонів та дуже добре виглядає на лівому фланзі оборони», – вважає Ширер.

2 березня Зінченко взяв участь у переможному матчі проти «Борнмута».

22-річний українець цього сезону зіграв у 18 матчах: шістьох у чемпіонаті, ще шістьох – у Кубку ліги, чотирьох – у Лізі чемпіонів та двох – у Кубку Англії.