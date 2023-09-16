Поліція Манчестера: в Україні знайшли тіло, ймовірно, зниклого безвісти британського добровольця

В Україні знайшли тіло, яке може належати добровольцю з Великої Британії Деніелу Берку – про це заявила поліція графства Великий Манчестер 16 вересня.

За повідомленням, про це поліцію сповістили представники української влади.

«Деніел (народжений 7 червня 1987) з Південного Манчестера був оголошений зниклим безвісти у середу, 16 серпня 2023 року його родиною, яка не чула новин від нього і вважала, що він поїхав до України», – йдеться в повідомленні.

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Поліція додає, що співпрацює з родиною загиблого та українською владою, аби підтвердити особу загиблого та повернути його до Великої Британії.

«Я та моя команда працюємо з українською владою, щоб провести офіційну ідентифікацію з метою репатріації Деніела після цього процесу», – заявив детектив-суперінтендант Льюїс Г’юз, керівник поліції з ідентифікації жертв стихійних лих.

Поліція не уточнила, де саме знайшли тіло чоловіка. Британський суспільний мовник BBC повідомив із посиланням на родину Берка, що тіло знайшли в Запоріжжі, в 44 кілометрах від лінії фронту.

Українські правоохоронці наразі не коментували цю подію.