Справа Мангера: суд переніс розгляд клопотання обвинувачення

Шевченківський районний суд Києва 28 лютого переніс розгляд клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

«Під час судового засідання судом було оголошено заяву сторони обвинувачення про відкладення розгляду клопотання у зв'язку з участю в інших процесуальних діях. Зазначене клопотання судом задоволено», – ідеться в повідомленні суду.

Суд також інформує, що сторона захисту Мангера заявила відвід слідчому судді.

«За результатами автоматизованого розподілу вказану заяву передано на розгляд іншому судді. Інформація про призначення судового засідання з розгляду заяви судом буде повідомлена додатково», – вказує суд.

Владислав Мангер є підозрюваним в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк

Досудове слідство в справі вбивства Гандзюк продовжили до 3 липня. Таке рішення 22 лютого ухвалила суддя Шевченківського суду Києва Оксана Хардіна за клопотанням прокурорів у справі.

Батько вбитої Віктор Гандзюк минулого тижня заявив, що зазнає тиску, стеження та погроз від невідомих. На це адвокати підозрюваного в організації убивства Владислава Мангера подали клопотання – надати Віктору Гандзюку державну охорону.

Мангер заявив Радіо Свобода, що не може вчиняти тиск, погрози чи стеження щодо Гандзюк, оскільки носить браслет, і його скрізь супроводжує Служба безпеки України. Він припустив що батькові Гандзюк можуть погрожувати посадовці СБУ, яких він раніше назвав імовірними організаторами убивства.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб».

15 лютого Шевченківський райсуд Києва вирішив взяти під варту до 3 березня із можливістю внесення застави у майже 2,5 мільйона гривень голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк.

Того ж дня за Мангера внесли заставу. 18 лютого він вийшов на роботу.