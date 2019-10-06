Українські ветерани беруть участь у найстарішому марафоні Європи

У словацькому місті Кошице відбувається міжнародний марафон Kosice Peace Marathon. Серед його більш як пів тисячі учасників – десятеро українців-ветеранів бойових дій на сході України.

Як повідомив Радіо Свобода уповноважений президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко, повну дистанцію у 42 кілометри планують пробігти троє ветеранів, двоє бігтимуть пів марафон (21 км), і ще п’ятеро – дистанцію у 4,5 кілометра.

«Серед ветеранів – ті, хто отримав серйозні поранення або ушкодження під час участі в АТО (ООС), для них участь у спортивних змаганнях є частиною реабілітації по поверненні з війни у мирне життя. Для того, щоб ми змогли взяти участь у марафоні в Кошице, нам допомогли посольство Словаччини в Україні та українські спортсмени-олімпійці», – наголосив Свириденко.

Напередодні у Києві на міжнародному марафоні українські ветерани та військові пробігли 10-кілометрову дистанцію, так звану «ветеранську десятку», повідомив Свириденко. 27 жовтня команда ветеранів АТО (ООС) візьме участь у Міжнародному благодійному марафоні морської піхоти США Marine Corps Marathon у Вашингтоні.

Марафон у Кошице уперше відбувся 1924 року – його вважають найстарішим марафоном в Європі і другим «за віком» у світі: першим був Бостонський марафон, який уперше відбувся у 1897 році з ініціативи місцевої асоціації атлетів.