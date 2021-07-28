Олімпіада: українська лучниця Марченко перемогла чемпіонку світу, але поступилася в 1/16

Українська лучниця Вероніка Марченко перемогла представницю Тайваню і чинну чемпіонку світу Ле Цзяньїн в 1/32 Олімпійських ігор.

«Наша лучниця Вероніка Марченко в 1/32 здобула перемогу над чинною чемпіонкою світу 6:4 і вийшла до 1/16!» – повідомив Національний олімпійський комітет України.

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Згодом, втім, Марченко поступилася кореянці Кан Чже Йон в 1/16 фіналу з рахунком 7:1.

Інша українська лучниця Анастасія Павлова завершила участь на етапі 1/32, де перемогла представниця Сполучених Штатів Дженніфер Мучіно-Фернандес.