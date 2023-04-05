Накладено арешт на ще дві ділянки дружини Медведчука в туристичному районі Львівщини

Служба безпеки України повідомила про арешт ще двох ділянок дружини ексдепутата і кума президента РФ Віктора Медведчука Оксани Марченко в туристичному районі Львівщини. В Офісі генпрокурора уточнили, що йдеться про Стрийський район.

Повідомляється, що ці ділянки з об’єктами нерухомості незаконно перебували у власності Марченко, а загальна вартість арештованого майна становить майже 17,5 млн грн.

«Ці наділи розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, земельні площі Марченко отримала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном, до якої був причетний колишній керівник райвідділу земельних ресурсів.

«Протягом 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко», – розповіли в СБУ.

Слідством встановлено, що посадовець видав та підписав підроблені документи, на основі яких було незаконно видано державні акти права власності на п’ять земельних ділянок. В подальшому право власності на них набула фірма, кінцевим бенефіціаром якої є Марченко.

Посадовцю вже повідомлено про підозру. Матеріали справи скеровано до суду.

В СБУ нагадали, що у серпні минулого року на Львівщині арештовано три земельні ділянки, якими незаконно володіла Марченко.

24 березня повідомлялося, що суд арештував «приховані» активи Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість активів – понад 440 млн грн.

Наприкінці лютого цього року за матеріалами СБУ було арештовано майно Оксани Марченко на понад 5,6 млрд грн.

Оксана Марченко, яка є дружиною підозрюваного у державній зраді та порушенні звичаїв війни Віктора Медведчука, наразі не коментувала цього повідомлення СБУ.