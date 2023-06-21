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Війська РФ обстріляли Марганецьку громаду – Дніпропетровська ОВА

Російські війська регулярно обстрілюють Нікопольський район (фото ілюстративне)

Російські військові пізно ввечері 20 червня двічі вдарили по Марганецькій громаді Нікопольського району з важкої артилерії та безпілотника, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Наслідки ударів ще уточнюються. На щастя, люди вціліли», – написав він у телеграмі вранці 21 червня.

Російські війська регулярно обстрілюють Нікопольський район, який розташований на правому березі Дніпра у прямій досяжності російської артилерії, дислокованої на окупованому лівобережжі Дніпра в Запорізькій області.

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