У Маріуполі та на території району перебувають 25-30 тисяч окупантів – радник мера

На сьогодні в Маріуполі перебувають близько трьох десятків тисяч російських окупаційних військ, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» радник мера міста Петро Андрющенко.



«На території Маріуполя, Маріупольського району перебувають від 25 до 30 тис. окупантів. Зрозуміло, що з військовою технікою. Техніка здебільшого та, що має забезпечити піхоту, є танки й зрозуміло, що система ППО. Це основне, що перебуває на території Маріуполя або району. Якихось великих рухів останнім часом ми не спостерігаємо», – розповів він.



Скупчення таких окупаційних сил в місті Андрющенко пояснює очікуванням контрнаступу ЗСУ.



«Вони (окупанти – ред.) поки що не розуміють, з якого боку він (контрнаступ – ред.) буде відбуватися, тому тримають просто резерви на випадок аби потім швидко перекидувати на ту чи іншу ділянку фронту», – припустив радник мера.



З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Російські війська окупували Маріуполь у травні 2022 року після кровопролитних боїв і тривалої блокади. У ході військового вторгнення Росії в Україну Маріуполь майже повністю зруйнований обстрілами. За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено близько 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків.

Російські війська підозрюють у скоєнні у Маріуполі численних воєнних злочинів. Москва це заперечує.