Кількість могил в окупованому Росією Маріуполі збільшилася – ЗМІ

Аналіз супутникових знімків, зроблених американською компанією Maxar, показав, що кількість могил в окупованому Росією Маріуполі збільшилася, пише Бі-Бі-Сі.

На одному із трьох місць масового поховання жертв блокади міста російськими військами з’явилося понад 1500 могил. Такі висновки робить Центр інформаційної стійкості, проаналізувавши супутникові знімки на прохання журналістів. Йдеться лише про одне місце поховання жертв блокади – район Старого Криму.

Востаннє супутникові знімки цього поховання були опубліковані в червні компанією Maxar. Нові могили з’явилися тут протягом останніх кількох місяців. У місті є три масові поховання жертв бойових дій – у Старому Криму, Мангуші і Виноградному. За свідченнями очевидців, наведеними у статті, на цвинтарі у Старому Криму найімовірніше поховані тіла людей, витягнуті з-під завалів: у Маріуполі пошкоджено або зруйновано до 90% житлових будівель та до 60% приватних будинків.

У червні цього року Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 1348 цивільних осіб під час бойових дій у Маріуполі, зокрема 70 дітей. Проте в ООН тоді констатували, що вбитих значно більше, оскільки під час війни отримати точну статистику важко.

За оцінками ООН, із Маріуполя виїхали 350 тисяч жителів. В останні місяці державні інформаційні агенції Росії публікують лише окремі фотографії міста, але й вони свідчать про те, що порожні вулиці та руїни стали повсякденною реальністю Маріуполя, в якому до повномасштабної війни жили 450 тисяч людей.

Блокада Маріуполя почалася на початку березня 2022 року і тривала до середини травня, коли останні захисники заводу «Азовсталь» вийшли з нього в рамках домовленості про подальший обмін.

Наразі місто повністю окуповане. За даними міської влади, у Маріуполі триває гуманітарна катастрофа, жертви серед цивільних оцінюють щонайменше в десятки тисяч людей.