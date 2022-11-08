Маріуполь: окупанти знищили мурал із дівчинкою, яка втратила матір через обстріл 2015-го – міськрада

Російська окупаційна влада зафарбувала мурал у Маріуполі на честь Мілани Абдурашитової, яка втратила матір і залишилася без ноги внаслідок обстрілу міста в 2015 році. Про це повідомила Маріупольська міська рада 8 листопада.

За коментарем міськради, що мурал «Мілана» «був символом трагедії війни та надії на мир й відновлення».

«Таким чином, росіяни намагаються знищити з пам’яті маріупольців трагедію на «Східному» у 2015 році. Коли проросійські бойовики обстріляли мирний квартал», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу, нагадує міська влада, загинула мати Мілани, якій на той момент було три роки. Дівчинка також втратила ногу і наново вчилася ходити.

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«Але як би не хотіли окупанти знищити цей наш спільний біль, в них нічого не вийде. Можна знищити мурал, але не пам’ять про ті страшні дні. Ми повернемося і все відновимо», – додали в міській адміністрації.

З огляду на окупацію Маріуполя наразі немає можливості перевірити цю інформацію незалежно.

У січні 2015 року проросійські бойовики обстріляли ракетами спальний район Маріуполя Східний (Восточный). Слідство України, а також міжнародна спільнота розслідувачів Bellingcat встановили, що обстрілом керували командири армії Росії високого рангу. Росія заперечувала свою причетність. Внаслідок обстрілу загинула 31 людина, понад 100 отримали поранення.