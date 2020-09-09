У Маріуполі два дні діятиме особливий режим з протидії диверсіям  – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що 10 та 11 вересня в Маріуполі Донецької області відбудуться «превентивні заходи з протидії терористичним і диверсійним загрозам».

«Командування операції Об’єднаних сил закликає мешканців міста не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо. У разі необхідності пересування в інші райони міста, для уникнення непорозумінь, потрібно обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання та інше)», – йдеться в повідомленні штабу ООС у фейсбуці.

У штабі запевнили, що заплановані заходи санкціоновані командувачем Об’єднаних сил Володимиром Кравченком і відбуватимуться в рамках чинного законодавства. Інших деталей немає.

Місто Маріуполь Донецької області розташоване за два десятки кілометрів від лінії фронту.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.