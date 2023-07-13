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Кількість військових РФ в Маріупольському районі збільшилась на 10 тисяч осіб – радник мера

«На жаль, їх (росіян – ред.) стає більше. На жаль, вони готуються для оборони, не лише по лінії фронту, до оборони Маріуполя»

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» повідомив, що кількість російських військових у Маріупольському районі з кінця червня збільшилася приблизно на 10 тисяч осіб.

«Кількість окупаційного корпусу збільшується за рахунок того, що вони завозять нових мобілізованих з Росії, непідготовлених військових. Десь тиждень тримають їх в різних таборах у Маріупольському району і потім відправляють кудись на фронт. Коли ми бачимо потім новини про черговий м’ясний штурм, наприклад, в Авдіївці, це точно оці підготовлені на території Маріупольського району. Тому, на жаль, їх стає більше. На жаль, вони готуються для оборони, не лише по лінії фронту, до оборони Маріуполя», – сказав Андрющенко.

Перевірити ці дані з інших джерел, зокрема російських, в умовах війни немає можливості.

Раніше він також повідомляв про переповнені російськими військовими і цивільними росіянами узбережжя на околицях Маріуполя.

7 липня британська розвідка повідомляла, що Росія створила нове військове формування в Маріуполі. Йдеться про Азовський військово-морський округ, що буде підпорядкований Чорноморському флоту Росії і, за повідомленнями, матиме вісім військових кораблів, серед них три сучасних корвети, які можуть запускати ракети «Калібр».

Маріуполь з 20 травня 2022 року перебуває під окупацією РФ.

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