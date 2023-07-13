Кількість військових РФ в Маріупольському районі збільшилась на 10 тисяч осіб – радник мера

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» повідомив, що кількість російських військових у Маріупольському районі з кінця червня збільшилася приблизно на 10 тисяч осіб.

«Кількість окупаційного корпусу збільшується за рахунок того, що вони завозять нових мобілізованих з Росії, непідготовлених військових. Десь тиждень тримають їх в різних таборах у Маріупольському району і потім відправляють кудись на фронт. Коли ми бачимо потім новини про черговий м’ясний штурм, наприклад, в Авдіївці, це точно оці підготовлені на території Маріупольського району. Тому, на жаль, їх стає більше. На жаль, вони готуються для оборони, не лише по лінії фронту, до оборони Маріуполя», – сказав Андрющенко.

Перевірити ці дані з інших джерел, зокрема російських, в умовах війни немає можливості.

Раніше він також повідомляв про переповнені російськими військовими і цивільними росіянами узбережжя на околицях Маріуполя.

7 липня британська розвідка повідомляла, що Росія створила нове військове формування в Маріуполі. Йдеться про Азовський військово-морський округ, що буде підпорядкований Чорноморському флоту Росії і, за повідомленнями, матиме вісім військових кораблів, серед них три сучасних корвети, які можуть запускати ракети «Калібр».

Маріуполь з 20 травня 2022 року перебуває під окупацією РФ.