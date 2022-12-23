«Укрпошта» випустила марку, присвячену «Щедрику»

«Укрпошта» повідомила про випуск марки «Щедрик. Carol of the Bells», присвяченої одній з найпопулярніших різдвяних композицій у світі.

«Побачивши в музичній формі звичних народу щедрівок дещо більше, Микола Леонтович розкрив її в незабутньому творі. Простий повторюваний текст і драматургічна мелодія, розкрита поліфонією голосів, це і є «Щедрик». Пісня, що лунає на всіх континентах світу в цей святковий період вже понад 100 років. Так і малюнок, виконаний для марки «Щедрик. Carol of the Bells», з’являвся нечіткими лініями на папері, аж доки під олівцем заслуженого художника України Миколи Кочубея не став проявлятися цілісний ескіз», – йдеться у повідомленні «Укрпошти».

Відсьогодні поштовий набір «Щедрик. Carol of the Bells» можна придбати у всіх відділеннях «Укрпошти» та онлайн.

Наклад марки – 200 000 примірників.

«Щедрик» – українська народна колядка, музику до якої написав український композитор Микола Леонтович на початку ХХ століття. У 1921 році до США приїхав український хор Олександра Кошиця, який вперше в Америці виконав відому колядку в «Карнегі-Гол». На цьому концерті був присутній відомий американський музикант українського походження Пітер Вільховський, який пізніше написав англомовну версію української колядки «Carol of the Bells».

Нині «Carol of the Bells» є однією із найпопулярніших різдвяних пісень у світі.