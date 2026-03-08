«Квіти – клумбам, права – жінкам!» У Києві відбувся Марш за права жінок

У Києві 8 березня відбувся Марш за права жінок. Як повідомили Радіо Свобода в поліції Києва, до ходи долучилися понад дві тисячі людей, переважно жінки. Учасники принесли з собою плакати або ж мали можливість писати вимоги на картонках, які принесли організатори до Парку Шевченка.

Одна з головних вимог відкликати проєкт нового Цивільного кодексу, розповіла Радіо Свобода засновниця руху «Марш жінок» Олена Шевченко.

«Жінки втрачають право на розлучення фактично! Їм буде надаватися шанс на примирення, ну, уявіть собі в ситуації домашнього насильства, коли чоловік тебе бʼє, а тобі ще треба мінімум шість місяців це терпіти, аби мати шанс розлучитися. Жінки втрачають право вимагати аліменти. А що таке «доброзвичайність»? Поведінка жінки має бути «доброзвичайною». Це що взагалі таке? І норма про 14 років виходити заміж, якщо завагітніла, вона ще там. Хоча Стефанчук казав, що ми просто його невірно зрозуміли», – пояснила, з чим саме не згодна, Олена Шевченко.

Крім того, додала організаторка події, сьогодні люди вийшли на мітинг за права жінок-військовослужбовиць і жінок, які перебувають у полоні.

«Забезпечити жінок в армії бронежилетами, щоб вони собі не ламали спини. Це мінімум база. Жінки в полоні, які перебувають з 2014-го, досі не підтверджується їхнє перебування навіть там. В них уже повиростали діти, пішли у школу, пішли в університети. То хто буде цим займатися», – додала вона.

До маршу, окрім молоді, долучилися, як і люди похилого віку, так і немовлята. Одна з учасниць – Наталія, прийшла з чоловіком і восьмимісячною Яриною, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Так як вона дівчинка, ми тут за її майбутнє і наше теперішнє. Я, як жінка, як мати, як жінка, яка у шлюбі. Я дуже не згодна зі змінами, які хочуть внести у новий Цивільний кодекс. Кожна жінка має відстоювати свої права, оскільки як тільки ми покажемо слабкість – у нас їх почнуть відбирати».

Скандуючи свої вимоги, зокрема «Ні новому Цивільному кодексу!», «Права людей – це і права жінок!» протестувальники пройшлися ходою від парку Шевченка до Київської міської державної організації. На завершення заходу виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцова, запропонувала учасникам витягнути свої ключі і гучно ними забриньчати:

«Візьміть ключі – символ вашого дому, символ того, що ви керуєте своїм майном, символ теплого і безпечного місця, куди ви можете повернутися. У наших полонених жінок немає ключів, але люди ключові!».

Марш із міркувань безпеки супроводжували сотні поліцейських і нацгвардійців. За словами Олени Шевченко, напередодні жінкам погрожували «розправою» за їхню позицію. По завершенню Маршу, поліція розосередилася у центрі міста і біля трьох найближчих станцій метро. Учасників закликали скласти їхні плакати й обережно пересуватися містом.

У січні в парламенті зареєстрували проєкт нової редакції Цивільного кодексу України. Правозахисні організації розкритикували його, заявивши, що проєкт суперечить європейським стандартам і порушує зобов’язання України в межах вступу до ЄС. «Найбільше занепокоєння викликають положення, які унеможливлюють визнання судом факту існування сімейних відносин між людьми однієї статі», – йшлося у заяві.

У лютому спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що з проєкту про оновлення Цивільного кодексу вилучать критиковану норму «щодо нібито зниження шлюбного віку до 14 років». «Почну з того, що це не відповідає дійсності. У проєкті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, виключно за рішенням суду може бути дозволено укладення шлюбу. Щодо цієї норми – вона точно не має спонукального характеру, аби укладали шлюб з 14 років. Вона є захисною – щоб захистити інтереси новонародженої дитини. Саме тому передбачено цілу низку обмежень», – заявив він.

«Водночас робоча група бачить, що суспільство сприймає цю норму неоднозначно. Тому ми ухвалили рішення – за результатами дискусій – вилучити цю норму з проєкту і залишити чинну, яка діє нині», – додав Стефанчук.

8 березня у світі відзначають Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.