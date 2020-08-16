Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
17 серпня 2020, Київ 00:00
Новини | Події

Померла директора Програми імені Фулбрайта в Україні Марта Коломиєць

Померла директорка Програми імені Фулбрайта в Україні Марта Коломиєць, повідомив видавець Іван Малкович у фейсбуці.

«Щойно Бог забрав до себе Марту Коломиєць – одну із найсвітліших людей, яких я знав, людину великого серця. Таких друзів у житті нам даровано зовсім обмаль, і коли вони так раптово відходять, відчуваєш, як збільшується неосяжна, невідворотна порожнеча», – написав Малкович.

Причина смерті громадської діячки наразі невідома.

Марта Коломиєць була головою правління Українського жіночого фонду. Разом з чоловіком Данилом Яневським продюсувала фільм про життя патріарха Йосипа Сліпого.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG