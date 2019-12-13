«Світло справедливості»: лауреатами премії стали активісти Карабчук та Мельник-Пашковська

Лауреатами нагороди «Світло справедливості» у 2019 році стали громадські активісти Дмитро Карабчук та Юлія Мельник-Пашковська.

Церемонія вручення відбулася 13 грудня в Національному музеї Тараса Шевченка в Києві. Організатором заходу виступив Інститут лідерства та управління Українського католицького університету.

Юлія Мельник-Пашковська – співзасновниця і керівниця екологічної громадської організації «Еколтава». Як сказано на сайті проєкту, це незалежне об’єднання експертів та екологічних активістів, яке базується у Полтаві, але діє по всій Україні, допомагаючи будувати громади, в яких сміття сортується та переробляється, а енергія споживається ощадно.

Мельник-Пашковська також є кампейнеркою 350.org з відновлюваних джерел енергії у регіоні Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, організатором екологічних акцій та представником на світових заходах з кліматичних питань.

«Працювати в кліматичному русі складно, бо іноді тяжко любити людей, які знищують природу, а ще зміни відбуваються повільно. Це забирає багато енергії. Тому ми всі часто вигораємо, але я бачу активістів такими феніксами, які вмирають і вкотре народжуються, щоб знову нести своє світло справедливості. Ця нагорода – це визнання важливості теми охорони довкілля, його раціонального використання, не тільки для сьогодення, але і для майбутнього», – сказала активістка.

Дмитро Карабчук – координатор напрямку охорони лісів у Всесвітньому фонді природи (WWF) в Україні. Працюючи у природоохоронних неурядових організаціях, у співпраці з US Forest Service та Інтерполом займався питанням виявлення та протидії незаконним вирубкам, розвитком громадського контролю за діяльністю лісової галузі, покращенням комунікації між лісівниками та громадськістю, а також – впровадженням сучасних закордонних підходів у лісівництві України.

«Ця нагорода – це визнання важливості теми охорони довкілля, його раціонального використання, не тільки для сьогодення, але і для майбутнього. Це показник того, що наша непроста спільна праця багатьох людей у сфері екології є побачена, почута і, сподіваюся, знайде відгук у серці кожного небайдужого», – зазначив Карабчук.

Нагорода заснована канадійкою українського походження Анастасією Шкільник і вручається «за моральне і духовне лідерство в Україні» в пам’ять про її батька Михайла Шкільника, громадського і політичного діяча часів Української Народної Республіки.

«Ця нагорода відзначає особливих людей за їхню здатність запалити світло справедливості у темних щілинах людської душі та вказати шлях до більш людяного суспільства», – сказала про премію Анастасія Шкільник.

У 2017 році лауреаткою премії стала Наталка Седлецька – авторка і ведуча програми журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

У 2018-му премією був відзначений дослідник і соціолог Леонід Фінберг. До цього премії отримували Надія Савченко, Євген Сверстюк, Мустафа Джемілєв та Лариса Заливна.

Для визначення переможця нагороди «Світло справедливості» впродовж року збирається капітула, яка спочатку визначається зі сферою, з якої буде обрано лауреата, а потім визначає претендентів. До складу капітули входить Владика Борис (Ґудзяк), Мирослав Маринович, Данило Білак, Джим Кінгем, Василь Мірошниченко, Марта Коломиєць, представник Української Католицької фундації з Чикаго Олександр Кузьма.