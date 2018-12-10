Суд над Мартиненком перенесли на 24 грудня – ухвала

У судовому засіданні у справі екс-народного депутата Миколи Мартиненка оголосили перерву до 24 грудня 9:00, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

До цього часу головуюча суддя Лідія Щебуняєва зобов’язала прокурорів систематизувати переклади доказів, наданих іншими країнами, зокрема Швейцарією. На нинішньому етапі суду (дослідження доказів) суд детально вивчатиме не оригінали, а українські переклади документів, уточнила суддя.

Перед цим суддя двічі відхилила клопотання захисника Мартиненка Петра Бойка, який вимагав визнати швейцарські докази та деякі інші документи недостовірними, зокрема через те, що це електронний носій та роздруківки з нього, а також через інші деталі документів.

Утім докази у справі Миколи Мартиненка, які надали українським прокурорам установи Швейцарії на електронному носії-«флешці», і далі вважаються достовірними і залишаються у справі. Таке рішення ухвалила у справі суддя Шевченківського районного суду Києва Лідія Щебуняєва, передає кореспондент Радіо Свобода.

Це викликало обурення адвокатів, які стали в суді перераховувати ознаки документів, які, кажуть вони, «свідчать про їхню недостовірність». Ці докази містяться, зокрема, в томі справи номер 19.

Прокурори САП наголошують, що відповідно до цих документів, швейцарські банки підтвердили зв’язок Мартиненка з компаніями, причетними до привласнення коштів держкомпаній «СхідГЗК» та «Енергоатом». Зокрема, в документах, які суд ще має дослідити, ідеться про те, що Мартиненко є бенефіціарним власником компанії, що отримувала вигоду від закупівель товарів «Енергоатомом» та «СхідГЗК».

Раніше Мартиненко заявляв медіа, що він впевнено доведе в суді недостовірність зібраних щодо нього доказів.

Колишнього народного депутата Миколу Мартиненка підозрюють у легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом. Йдеться про два епізоди – розтрату коштів державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання в чеського акціонерного товариства Škoda JS.

Крім того, стало відомо і про слідство в цій самій справі щодо Мартиненка в Чехії. Він усі звинувачення відкидає і називає їх нісенітницею й маніпуляцією.