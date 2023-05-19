Журналіст Радіо Свобода отримав спеціальну відзнаку від Bucha Journalism Conference

Журналіст Радіо Свобода Мар’ян Кушнір отримав спеціальну відзнаку від Bucha Journalism Conference.



Нагороду Мар’ян Кушнір отримав за «непохитність відданості принципам і цінностям журналістської професії та винятковій мужності під час російсько-української війни».

19 травня в Бучі пройшла одноденна конференція Bucha Journalism Conference – «Роль журналістики під час війн і криз». У ході конференції обговорювались роль професійних медіа у висвітленні воєнних злочинів, порушень прав людини, а також етичні аспекти роботи журналістів в умовах повномасштабної війни.

Мар’ян Кушнір працює на Радіо Свобода з 2015 року, зараз він активно висвітлює події, пов’язані з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

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У березні минулого року кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір, виконуючи редакційне завдання, постраждав внаслідок удару російських військ на Київщині – у нього діагностували контузію.

Військовий кореспондент Мар’ян Кушнір був одним із журналістів Радіо Свобода, яких відзначив державними нагородами президент України Володимир Зеленський у червні минулого року.